Sujeto causa alarma y altera orden público por la avenida “Revolución” en el malecón de Champotón

Un sujeto, aparentemente bajo los efectos del alcohol y, quizá, de alguna sustancia ilegal, fue captado la tarde de este domingo protagonizando una serie de acciones temerarias sobre la avenida “Revolución”, en el malecón de Champotón.

Los hechos quedaron registrados en varios videos, que inicialmente fueron compartidos en grupos de mensajería y luego en redes sociales.

En el primer material se observa a un varón, al parecer un guardia de seguridad, correteando al individuo sin camisa y en calzoncillo de color azul, aparentemente luego de haber alterado el orden público en las afueras de conocido bar ubicado en la zona.

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En un segundo clip se le observa acostado y luego desplazándose sobre el borde de la barda perimetral del malecón, con el riesgo de caer al mar y golpearse en la zona rocosa situada en la orilla.

Luego, el temerario sujeto cruza la avenida “Revolución” con el riesgo de ser atropellado por una unidad de carga pesada o un automóvil. Por su parte, las personas que se encontraban en el conocido bar lo comenzaron a corretear, arrojando objetos para que se retirara. Hasta el momento no hay reportes por parte de la policía municipal de Champotón.