Lucerito Mijares habría sido hospitalizada por cirugía de emergencia; ¿cuál es su estado de salud?

La cantante y actriz Lucerito Mijares de 21 años habría sido ingresada de emergencia a un centro hospitalario en la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde del lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con los reportes difundidos por varios medios de comunicación.

De acuerdo con lo señalado, la intervención médica respondería a un diagnóstico presuntivo de apendicitis, por lo que presuntamente la cantante habría sido sometida a una apendicectomía quirúrgica para extirparle el apéndice cecal y así evitar complicaciones en su estado de salud.

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¿Cuál es el estado de salud de Lucerito Mijares tras su hospitalización?

Tras su intervención, medios informaron que Lucerito Mijares se encuentra aún internada permaneciendo bajo observación y no ha recibido el alta. Sin embargo; se reportó que la artista se encuentra estable y sin reporte de complicaciones postoperatorias tras la cirugía del lunes.

La permanencia de la joven artista correspondería únicamente al periodo de observación clínica estándar tras el procedimiento quirúrgico con la finalidad de asegurar que no existen complicaciones, sin embargo, Lucerito aún no ha podido dejar el hospital tras la intervención de emergencia.

Hasta este 8 de septiembre de 2026, la información sobre el procedimiento se mantiene bajo presunción, dado que ni la joven intérprete ni sus padres, Lucero y Manuel Mijares, ni sus representantes legales han emitido un comunicado formal sobre el estado de salud de la joven de 21 años.

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