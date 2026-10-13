Lyn May se transforma en Chun-Lyn May y conquista el universo de Street Fighter con su propio estilo

La vedette mexicana Lyn May cambió los escenarios del espectáculo por el mundo de los videojuegos al protagonizar un comercial inspirado en Street Fighter. La artista aparece como Chun-Lyn May, una versión del famoso personaje Chun-Li que combina su nombre con el de la emblemática peleadora de la franquicia.

La transformación forma parte de un anuncio de FUD, cuya propuesta llamó la atención por reunir a una figura del entretenimiento mexicano con uno de los universos más conocidos de los videojuegos de combate. En redes sociales, la ocurrencia generó comentarios y bromas, entre ellos el de un usuario que pidió que aumentaran el sueldo del equipo de marketing de la marca.

¿Cómo luce Lyn May como Chun-Lyn May?

El concepto del comercial juega con la identidad de Chun-Li, una de las luchadoras más reconocidas de Street Fighter, para crear una versión adaptada a la personalidad de Lyn May. El resultado mezcla referencias a los videojuegos con la trayectoria de la actriz y bailarina mexicana.

Que alguien le suba el sueldo al de Marketing de Fud...o que se lo tripliquen, no se pero denle un premi. Lyn May para la campaña de Street fighter como Chun-Li es algo que se siente CORRECTISIMO @ParamountMexico https://t.co/AOIeoLpcqO — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 12, 2026

La campaña llega en la antesala del estreno de la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, por lo que el anuncio también aprovecha la conversación que rodea a la franquicia. En lugar de presentar una interpretación tradicional del personaje, la publicidad apuesta por el humor y el juego de palabras.

Lyn May, una figura del espectáculo mexicano

La participación de Lyn May en esta campaña se suma a una trayectoria ligada al espectáculo nocturno, la música y el cine mexicano. Su historia también formó parte del documental Bellas de noche, dirigido por María José Cuevas.

La producción recuperó las experiencias de varias figuras del mundo de las vedettes, entre ellas Olga Breeskin, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal. El documental exploró sus vidas más allá de los escenarios y de los años en que alcanzaron mayor exposición pública.

Ahora, la imagen de Lyn May se relaciona con una franquicia japonesa que ha conquistado a varias generaciones de jugadores, en una colaboración publicitaria que mezcla nostalgia, cultura pop y entretenimiento.

¿Quién interpreta a Chun-Li en la nueva película de Street Fighter?

A diferencia del comercial protagonizado por Lyn May, la nueva película de Street Fighter contará con la actriz Callina Liang en el papel de Chun-Li. El reparto también incluye a Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters.

La historia se desarrolla en 1993, cuando Ryu y Ken se encuentran distanciados. La aparición de Chun-Li los lleva a participar en el Torneo Mundial de Guerreros, una competencia que los reúne de nuevo y los enfrenta a una conspiración relacionada con su pasado.

El elenco también cuenta con Jason Momoa como Blanka, David Dastmalchian como M. Bison y Cody Rhodes como Guile. La cinta está dirigida por Kitao Sakurai y retoma a los personajes emblemáticos de la saga de Capcom.

¿Cuándo se estrena Street Fighter en México?

Los seguidores de la franquicia podrán ver la nueva adaptación cinematográfica en los cines mexicanos a partir del jueves 15 de octubre de 2026, de acuerdo con la fecha de estreno señalada en la información publicada para México.

El lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el viernes 16 de octubre, un día después. Mientras llega la película a las salas, Lyn May ya tiene su propia versión de Chun-Li con Chun-Lyn May, un personaje publicitario que une el mundo de los videojuegos con el estilo de una de las vedettes más conocidas de México.