Por el ingreso de “nortes”, pescadores de Yucatán temen que el pulpo se aleje de la costa

Pescadores ribereños del litoral yucateco temen que las condiciones meteorológicas y los cambios en las corrientes marinas modifiquen la presencia del pulpo cerca de la costa, obligándolos a desplazarse hacia áreas más alejadas para encontrar mejores volúmenes.

A poco más de dos meses del inicio de la temporada, que comenzó el 1 de agosto, el sector reconoció una recuperación durante septiembre y los primeros días de octubre, aunque la pesca ribereña continúa vulnerable ante los cambios repentinos del tiempo y la llegada de los primeros nortes.

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De acuerdo con reportes del sector pesquero, hasta septiembre se habían acumulado alrededor de 9 mil toneladas de pulpo en Yucatán.

Octubre es considerado uno de los períodos de mayor actividad y se espera que el volumen continúe incrementándose antes de que el clima limite las jornadas en el mar.

Para los pescadores que trabajan en embarcaciones menores, cualquier desplazamiento del recurso hacia zonas más profundas representaría un problema, pues tendrían que realizar recorridos más largos, con mayor consumo de combustible y riesgos para las lanchas.

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El aumento en la distancia de navegación elevaría los costos de cada jornada, además de incrementar el tiempo en el mar y la exposición de las embarcaciones a condiciones adversas.

El comportamiento del clima será importante para mantener el ritmo de captura antes de los primeros frentes fríos y nortes.

En las próximas salidas comprobarán cómo se encuentra el pulpo frente a Progreso y las comunidades costeras.