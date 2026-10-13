Ejidatarios de Ucú denuncian falta de pago por tierras vendidas hace una década

Ejidatarios de Ucú mantienen un plantón y bloqueos para exigir el pago de terrenos de una superficie de 194 hectáreas que, según denuncian, fueron comercializados hace una década sin que las familias propietarias recibieran la remuneración correspondiente.

Los inconformes, encabezados por Felipe Quintal Dzul, señalan que la operación se habría realizado en el 2016.

De acuerdo con los testimonios recabados, en la transacción habría participado el entonces presidente municipal, a quien identifican como Ismael Sánchez Rejón; el comprador señalado es Arturo Millet, quien posteriormente habría vendido los terrenos a Roberto Elías Moisés Trujillo.

Los manifestantes sostienen que, pese a la comercialización de la superficie y a que se argumenta que existe un finiquito, las familias afectadas no han recibido el dinero que reclaman.

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La disputa se relaciona con la posesión de la parcela y una operación cuya legalidad y condiciones de pago han sido cuestionadas por integrantes del ejido. En abril de 2026, los inconformes bloquearon nuevamente la superficie ante el avance del proyecto del Tren Maya de Carga.

La disputa adquirió mayor relevancia por el proyecto del Tren Maya de Carga, cuyo trazo contempla atravesar esa superficie. Desde abril de 2026, los ejidatarios han realizado bloqueos para impedir el avance de las obras y exigir que se esclarezca la situación jurídica del predio. En junio, autoridades estatales informaron de la instalación de una mesa técnica para atender el conflicto.

Denuncian falta de avances

Quintal Dzul explicó que en el 2024, cuando asumió el cargo de comisario ejidal, se enteró de que la parcela ya había sido vendida. Por ese motivo, en abril de este año presentó una denuncia penal contra Gener Ismael Pech León, excomisario ejidal y actual alcalde de Ucú.

Sin embargo, afirmó que hasta ahora no observa avances en la Fiscalía General del Estado ni en el Tribunal Agrario, por lo que los afectados mantienen su inconformidad y exigen una respuesta de las autoridades.

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El dirigente también denunció que, pese a la presencia de varias patrullas en la zona, no les permiten ingresar a la parcela. Según relató, les argumentan que el asunto ya está resuelto, que los terrenos fueron pagados y que los inconformes únicamente buscan obtener más dinero.

Asimismo, cuestionó la diferencia en la rapidez con que se atienden otros asuntos. Como ejemplo, mencionó que hace unos días denunció a sus cuñados por un altercado en el Palacio Municipal, y en menos de ocho días fueron citados a declarar y recibieron una orden de restricción.

Los ejidatarios advierten que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras y el pago que reclaman por las tierras.

El municipio de Ucú se ubica al poniente del estado, dentro de la Zona Metropolitana de Mérida.