¿Dónde puedes comprar el primer libro de Inés Gómez Mont, “Ley de Fuego” y de qué trata?

La vida de Inés Gómez Mont vuelve a generar conversación, esta vez por su incursión en la literatura. La conductora publicó Ley de Fuego, su primera novela de suspenso legal, una historia que aborda las relaciones entre el poder, la justicia y los intereses que se mueven en los círculos más influyentes de México.

El libro salió a la venta el pasado 11 de septiembre y cuenta con 815 páginas. Su lanzamiento ocurre mientras la presentadora enfrenta un proceso judicial en territorio mexicano y después de que se reportara el retiro de la ficha roja de Interpol que pesaba sobre ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿De qué trata “Ley de Fuego”, la novela de Inés Gómez Mont?

La trama gira en torno a Carlota Torres, una reconocida abogada penalista que pertenece a una familia de juristas y acepta defender a Emilio Zárate, un empresario acusado de encabezar una organización criminal.

El caso la enfrenta con Lorenzo Andrade, fiscal general de la República dentro de la ficción, quien tiene como objetivo llevar ante la justicia a los responsables de actividades delictivas. Sin embargo, entre ambos existe una historia marcada por la rivalidad de sus familias y una atracción que complica su relación.

La novela combina crimen, poder, traición y suspenso romántico, con personajes que deben elegir entre sus sentimientos, sus lealtades familiares y las consecuencias de sus decisiones. La historia también presenta situaciones extremas en las que sus protagonistas arriesgan su reputación y su propia vida.

Por sus elementos románticos y judiciales, el relato plantea una especie de Romeo y Julieta en los tribunales, donde las disputas familiares y los conflictos legales se entrelazan.

Inés Gómez Mont dedica su libro a sus siete hijos

Uno de los aspectos que destacan de Ley de Fuego es la dedicatoria de la autora a sus hijos, a quienes identifica como su principal motivación. Gómez Mont es madre de siete hijos, seis biológicos y un hijastro, a quien considera parte de su familia.

También dedica palabras de agradecimiento a sus padres, hermanos y demás familiares, además de dirigir un mensaje a las mujeres que han atravesado situaciones difíciles y han encontrado fuerzas para salir adelante.

En su dedicatoria, la conductora reconoce a quienes han sufrido golpes de la vida, pero se han negado a rendirse. Con este mensaje, presenta su obra como un homenaje a las mujeres que buscan recuperar su fortaleza después de experiencias dolorosas.

¿Cuánto cuesta el libro y dónde comprar?

El libro se encuentra disponible en Amazon, donde, de acuerdo con la información publicada sobre su lanzamiento, se comercializa por poco más de 500 pesos.

Además, las notas finales de Ley de Fuego anticipan un próximo proyecto de no ficción que la autora presenta como una investigación sobre una historia real y una verdad que aún falta por contar. No obstante, todavía no se han detallado públicamente sus contenidos.