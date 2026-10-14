Edén Muñoz pide llegar temprano a la Plaza México para evitar que le apaguen el sonido como a Ramón Ayala

Edén Muñoz quiere que sus seguidores disfruten de su espectáculo de principio a fin, por lo que lanzó una recomendación para quienes asistirán a sus conciertos de este viernes 16 y sábado 17 de octubre en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México: llegar temprano, pues el espectáculo deberá terminar a la medianoche.

El cantante explicó que el recinto tiene un horario estricto y que, debido a la participación de varios artistas invitados y las sorpresas que prepara para ambas fechas, es importante que el público llegue a tiempo para no perderse ninguna parte del espectáculo.

Con su característico sentido del humor, el intérprete bromeó sobre la hora límite y advirtió que la noche terminará como en el cuento de Cenicienta. La recomendación también recordó lo ocurrido recientemente con Ramón Ayala, a quien le apagaron el sonido y encendieron las luces del recinto cuando su presentación se extendió más allá del horario permitido.

¿A qué hora empieza el concierto de Edén Muñoz en la Plaza México?

La cita para los conciertos de Edén Muñoz en la Plaza México es a las 20:00 horas, tanto el viernes 16 como el sábado 17 de octubre de 2026.

El artista pidió a sus seguidores tomar previsiones y llegar con anticipación, ya que el programa incluye a varios músicos y artistas invitados como Yuridia, Emmanuel, Alfredo Olivas, Don Cosme y si la agenda se lo permite, Cristian Castro. Por ello, comenzar puntualmente será importante para que el espectáculo pueda desarrollarse dentro del tiempo establecido.

La hora límite es la medianoche, de acuerdo con la advertencia compartida por el cantante. Esto significa que el público tendrá aproximadamente cuatro horas desde el horario anunciado para disfrutar de la presentación, aunque la duración de cada participación dependerá de la organización del evento.

Edén Muñoz recuerda lo que pasó con Ramón Ayala

La advertencia del cantante también trajo a la memoria el momento en que Ramón Ayala se quedó sin sonido durante su presentación luego de que se excediera el horario permitido.

En aquella ocasión, la música fue apagada y las luces del lugar se encendieron, por lo que el público presenció el abrupto final del espectáculo. La situación evidenció que las restricciones de horario pueden aplicarse incluso a artistas con una larga trayectoria.

Por eso, Edén Muñoz busca evitar que algo similar ocurra durante sus conciertos en la Plaza México. Su mensaje no solo está dirigido a los organizadores y participantes, sino también a los asistentes, quienes deberán llegar puntuales para aprovechar al máximo la noche.