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Volcó camión que transportaba pollos en la carretera federal 184, José María Morelos-Polyuc; habitantes saquearon la carga

Al quedar volcado, una parte de la carga se cayó y eso fue aprovechado por la gente que pasaba ahí para "abastecer" de las aves que llevaba el camión.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

14 de oct de 2026

1 min

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Algunos habitantes aprovecharon el accidente para llevarse pollos.
Algunos habitantes aprovecharon el accidente para llevarse pollos. / Foto: Lusio Kauil

Un camión de un solo remolque qué llevaba pollos, se volcó la tarde noche de este miércoles en un tramo sinuoso de la carretera federal 184, José María Morelos-Polyuc y la carga fue objeto de "rapiña" por vecinos de esta ciudad.

Poco después de las 18:30 horas, se reportó que un camión, al parecer de la empresa Bachoco, se había volcado en la curva del diablo, al parecer, porque el chófer orilló mucho la pesada unidad al agarrar la curva.

Al quedar volcado, una parte de la carga se cayó y eso fue aprovechado por la gente que pasaba ahí para "abastecer" de las aves que llevaba el camión.

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Al llegar la noticia del volteo de la unidad, en la cabecera, la gente se fue como pudo hasta el lugar para llevarse cuanto pollo podía, pues no había quien lo Impidiera.

Ayer, se volcó un camión que también llevaba pollos entre Polyuc y San Luis y la gente de esta localidad fue también a buscar pollo en ese lugar.

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