Cae “Wicho”, operador financiero de “Los Rugrats” ligado al Cártel del Pacífico; era buscado en EU

José Luis N, alias “Wicho”, señalado como uno de los principales operadores financieros y logísticos de la organización criminal “Los Rugrats”, vinculada a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel del Pacífico, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

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La captura ocurrió el martes 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de seguridad de Sinaloa, lograron ubicar y detener al presunto integrante de la organización delictiva.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, este miércoles 14 de octubre, “Wicho” no solamente estaría relacionado con el manejo de recursos y la logística de “Los Rugrats”, sino que también es requerido por autoridades estadounidenses por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

¿Quién es “Wicho” y cuál era su función dentro de “Los Rugrats”?

Según la Defensa, José Luis N es considerado operador financiero y logístico de “Los Rugrats”, organización que mantiene presencia en los estados de Sinaloa y Durango y que, de acuerdo con las investigaciones militares, es afín a la facción de “El Mayo” Zambada del Cártel del Pacífico.

Las autoridades federales señalan que el detenido trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto N, identificado como líder de dicha organización criminal.

Su presunta participación estaróa relacionada con las actividades financieras y de coordinación logística del grupo, aunque el comunicado oficial no detalla las operaciones específicas que tenía bajo su responsabilidad ni desde cuándo formaba parte de la organización.

Estados Unidos también requiere a “Wicho” por un delito relacionado con cocaína

Uno de los datos relevantes de la detención es que José Luis N es requerido por el Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de posesión de cocaína con intención de distribución en ese país.

Sin embargo, la Defensa no precisó si existe una solicitud formal de extradición ni proporcionó detalles sobre el proceso judicial que enfrenta ante las autoridades estadounidenses.

La información difundida tampoco establece si el detenido cuenta con otros procedimientos penales abiertos en México.

Le aseguraron armas, droga, dinero y un vehículo

Durante la detención, los elementos de seguridad aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo, aunque no se especificaron las cantidades, características ni el tipo de sustancias decomisadas.

Tanto José Luis N como los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes.

Será esta autoridad la encargada de determinar los siguientes pasos del procedimiento y la situación jurídica del detenido, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

La captura se produjo como resultado de trabajos de inteligencia militar, según la versión oficial, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias específicas del operativo.

JGH