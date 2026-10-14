Mariana Ochoa y Kenny se reencuentran y hablan sin filtros de su paso por La Casa de los Famosos y La Granja VIP

Mariana Ochoa y Kenny protagonizaron un divertido reencuentro que dio de qué hablar. Durante los ensayos para el próximo concierto de la exOv7, las cantantes compararon sus experiencias en La Casa de los Famosos México y La Granja VIP, donde enfrentaron pruebas y situaciones incómodas lejos de los escenarios.

En un video compartido en redes sociales, Kenny, vocalista de Kenny y los Eléctricos, recordó que una de las mayores dificultades de su participación fue compartir espacios con numerosas personas y olvidarse de la privacidad.

“Con 20 cabrones que no sabes a qué hora se pedorrean, a qué hora roncan... Es más difícil, nunca tuve una cama sola”, comentó entre risas.

La cantante también recordó que tuvo que dormir con distintos compañeros, entre ellos Pimpi y La Bebeshita, una situación que le resultó complicada por las condiciones de convivencia del programa.

Kenny revela la incómoda experiencia de ir al baño acompañada

Entre las anécdotas más llamativas, Kenny contó que durante una dinámica tuvo que permanecer amarrada a otra persona durante varios días. Aunque aseguró que le tocó un compañero caballeroso, reconoció que la experiencia tuvo momentos especialmente incómodos.

“Nos amarraron en parejas tres días, cuatro días... Me tocó un tipazo porque era un caballero, pero que me acompañara al baño y me oyera cagar era horrible”, relató.

Mariana Ochoa también sufrió durante las pruebas de convivencia

Por su parte, Mariana Ochoa recordó que en su reality también tuvo que permanecer unida a otros participantes, aunque en su caso la dinámica duró menos tiempo.

“A nosotros nos amarraron de a tres, pero solo fue 24 horas, ¡horrible!”, explicó Kenny.

También señaló que la diferencia física con uno de sus compañeros también complicó la prueba, pues él era deportista y ella tenía dificultades para caminar rápido debido a una molestia en la rodilla.

“Yo camino despacio, güey, por la pinche rodilla, no, ahí sí sufrí cañón, pero lo demás estuvo chingón, ¡aprendí!”, expresó al recordar su experiencia.

Pese a las dificultades, Mariana destacó que su participación le dejó aprendizajes y experiencias que ahora puede recordar con humor.

La charla también incluyó una reflexión sobre los juicios que reciben los participantes de estos programas. Kenny comentó, en tono irónico, que las críticas pueden decir mucho de quienes las hacen, aunque enseguida aclaró entre risas que su profesión es la música y no la psicología.

El encuentro terminó con un momento musical que sorprendió a los seguidores: Mariana Ochoa y Kenny interpretaron juntas un fragmento de ¿A quién le importa? .