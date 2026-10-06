Josi Cuen explota contra un fan durante concierto: lo tocó y casi terminan a golpes

Un momento inesperado interrumpió brevemente la presentación de Josi Cuen, quien tuvo un enfrentamiento con un asistente mientras recorría las gradas para convivir con el público. El cantante reaccionó molesto después de que un hombre tuviera contacto con una zona íntima de su cuerpo.

El incidente ocurrió durante una presentación en un palenque, donde el intérprete acostumbraba acercarse a sus seguidores y compartir algunos tragos de tequila con ellos como parte de la dinámica del espectáculo

¿Qué pasó entre Josi Cuen y el fan?

Mientras Josi Cuen se encontraba entre los asistentes, un hombre se acercó al cantante y, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, lo tocó en la entrepierna mientras el artista interactuaba con él.

La reacción del intérprete fue inmediata. Josi Cuen mostró su molestia y empujó al hombre después del contacto, lo que provocó una respuesta del asistente y generó un breve intercambio físico entre ambos.

La situación estuvo cerca de convertirse en una pelea, pero integrantes del equipo de seguridad intervinieron rápidamente para separar al cantante y al fanático.

El cantante Josi Cuen se molestó porque un fan le 👆 la c0l* y casi se agarran a golpes 😱💥 https://t.co/o7GLl3IzR4 — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 7, 2026

El concierto continuó después del incidente

Tras la intervención de los elementos de seguridad, la situación quedó controlada y el espectáculo pudo continuar con normalidad. El asistente permaneció en su lugar, aunque las imágenes mostraron su evidente molestia después del enfrentamiento.

Por su parte, Josi Cuen continuó interactuando con otros asistentes y mantuvo la dinámica que había llevado al cantante hasta las gradas. El artista siguió compartiendo tragos de tequila con algunos de sus seguidores.

El momento fue captado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios comentaron la reacción del cantante y lo ocurrido durante la presentación.

Josi Cuen, cuyo nombre completo es José Isidro Beltrán Cuen, nació el 13 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa. El cantante construyó buena parte de su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

Antes de comenzar su etapa como solista, formó parte de La Arrolladora Banda El Limón, agrupación en la que se desempeñó como uno de sus vocalistas principales durante aproximadamente 14 años, entre 2007 y 2021.

Tras dejar la banda, inició una nueva etapa profesional como solista con proyectos como el EP Querer es poder y el álbum Ya estuvo suave, además de diferentes colaboraciones con figuras del regional mexicano.

Actualmente, uno de sus proyectos más destacados es Juntos: La Máquina del Tiempo, espectáculo que comparte con Jorge Medina, también exvocalista de La Arrolladora. Ambos artistas recuperan en este show algunos de los temas que interpretaron durante su paso por la agrupación sinaloense.