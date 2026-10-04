El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras discusión con fan | VIDEO

El cantante de reguetón Armando Antonio Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, abandonó abruptamente el escenario durante una presentación en vivo en el estado de Veracruz, suspendiendo el espectáculo tras un enfrentamiento con el público quedando todo en video.

El momento quedó captado en video por parte de los presentes y rápidamente difundido en redes sociales, volviendo viral el instante en que el artista dejó a la mitad su presentación. El clip fue comentado en diversas plataformas dividiendo la opinión de los usuarios entre quienes apoyaban al cantante y quienes señalaron una exageración de su parte.

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Así fue el instante en que El Bogueto abandonó su concierto

La presentación de El Bogueto en la Plaza del Chayote, en Coscomatepec, Veracruz; se vio interrumpida cuando el artista abandonó el escenario en medio del show. El altercado comenzó cuando el cantante aventó agua desde el escenario hacia la multitud como parte de la interacción con el público.

En respuesta, una de las personas entre los asistentes le devolvió el líquido, alcanzando al intérprete. Molesto por la reacción del espectador, El Bogueto decidió interrumpir el concierto de inmediato y retirarse del recinto sin finalizar la presentación; generando la molestia del público pues las entradas oscilaban entre los 300 a los tres mil pesos.

El Bogueto suspendió una presentación en Veracruz tras incidente con una fan El cantante le aventó una botella de agua y el fan se la regresó. El Bogueto se enojó y se fue del lugar Los asistentes habrían pagado $300 por ver al cantante https://t.co/HCAYv8r3Gk — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 4, 2026

El incidente quedó registrado en videos grabados por los mismos asistentes, los cuales comenzaron a difundirse de manera masiva en redes sociales. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre un posible reembolso o postura de su equipo de trabajo.

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