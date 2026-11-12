Frida Sofía es víctima de asalto en la CDMX; le quitaron varias pertenencias

La cantante y modelo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México (CDMX) durante una visita reciente a la capital del país. Fue el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante quien compartió los detalles de este hecho.

Fue durante la transmisión más reciente del programa matutino "Sale El Sol", que el conductor reveló que la joven artista y modelo fue víctima de un delito mientras se encontraba recorriendo las calles de la capital. Hasta este momento Frida Sofía no ha dado su versión de los hechos ocurridos.

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¿Cómo fue el asalto a Frida Sofía en las calles de la CDMX?

De acuerdo con lo dicho por el periodista, los hechos se registraron en la zona ecológica Los Dinamos, ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras, al sur de la capital. Fue aquí en donde Frida Sofía se encontraba recorriendo el lugar ecoturístico en compañía de un grupo de amistades cuando fue asaltada.

Durante el paseo, un joven de aproximadamente 13 años se les acercó de manera repentina. En un principio, la también nieta de Silvia Pinal pensó que se trataba de un fan que pediría una foto; sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el presunto agresor sacó de entre sus ropas una navaja para amenazarlos.

Bajo la intimidación con el arma blanca, el menor les exigió la entrega de sus pertenencias de valor. Entre los objetos sustraídos a la modelo y cantante se encontraron su teléfono celular y su reloj. Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende el valor de las pertenencias robadas.

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