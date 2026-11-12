Aseguran tráiler con 30 toneladas de carbón cerca del rastro municipal de Champotón

Un tráiler cargado con 30 toneladas de carbón fue asegurado por la Policía Municipal, cerca del Rastro Municipal de Champotón.

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Esto ocurrió alrededor de las once de la mañana en la carretera estatal, gracias a una denuncia anónima ciudadana.

Tras el aseguramiento de la pesada unidad Kenworth blanco con remolque del mismo color, propiedad de Transportes Rami, fue trasladada por los oficiales a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Donde trascendió que dicho cargamento tenía como destino ser llevado a la capital del Estado de México, a la ciudad de Toluca.

JGH