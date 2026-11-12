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Aseguran tráiler con 30 toneladas de carbón cerca del rastro municipal de Champotón

Campeche / Sucesos

Aseguran tráiler con 30 toneladas de carbón cerca del rastro municipal de Champotón

Un tráiler de Transportes Rami fue asegurado cerca del rastro municipal de Champotón tras una denuncia ciudadana; la unidad quedó a disposición de la FGR.

Por Alejandro Pech

12 de nov de 2026

1 min

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Un tráiler cargado con 30 toneladas de carbón fue asegurado en el municipio de Champotón.
Un tráiler cargado con 30 toneladas de carbón fue asegurado en el municipio de Champotón. / Alejandro Pech

Un tráiler cargado con 30 toneladas de carbón fue asegurado por la Policía Municipal, cerca del Rastro Municipal de Champotón.

Un hombre fue detenido en el municipio de Candelaria por el presunto delito de violencia familiar.

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Esto ocurrió alrededor de las once de la mañana en la carretera estatal, gracias a una denuncia anónima ciudadana.

Tras el aseguramiento de la pesada unidad Kenworth blanco con remolque del mismo color, propiedad de Transportes Rami, fue trasladada por los oficiales a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Donde trascendió que dicho cargamento tenía como destino ser llevado a la capital del Estado de México, a la ciudad de Toluca.

JGH

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