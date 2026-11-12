El Papa León XIV llama en Perú a reparar "abusos" de la Iglesia y denuncia el machismo

El papa León XIV defendió este jueves en Perú una "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una "mentalidad machista" que todavía permea la sociedad.

El sumo pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, para la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica que incluyó a Uruguay y Argentina.

Las principales acusaciones de abusos sexuales en el país andino recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

Se trata de una "realidad que nos ha causado tanto dolor", dijo León XIV en una reunión con los obispos de Perú, en la que llamó a responder a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación".

También abogó por "un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

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Antes de su discurso, el papa se detuvo en la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, y oró frente al Señor de los Milagros, una figura muy venerada en Perú. Allí saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas.

"Se deben investigar los casos de abusos (...). Todo eso debe frenarse, se debe cortar de raíz", dijo a la AFP Irma Grimaldo, una fiel de 71 años acompañada de su hija.

En manos del papa

Tras el impulso de las investigaciones ordenadas por Francisco contra el Sodalicio, León XIV tomó la posta.

La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un "canal de escucha" para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos, entre otros, para fijar indemnizaciones con los bienes que se le incautaron al Sodalicio.

Los afectados reclaman una "compensación integral (...), muchos necesitan apoyo psicológico, médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica", dijo a la AFP Renzo Orbegozo, de 50 años y víctima de la agrupación.

La solución está en manos del papa, que "llegue a culminar el proceso de reparación a las víctimas", acotó Orbegozo.

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Robert Prevost fue obispo de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2015 y 2023.

En ese cargo, "abrió el camino" para la escucha de las víctimas, según declaró el año pasado Carlos García, jefe de los obispos en Perú.

Crítica al machismo

En la Plaza Mayor de Lima, una multitud se congregó para ver y escuchar al papa, entre ellos un hombre vestido de inca, un bebé en brazos disfrazado de sumo pontífice y una mujer con una estatua de la Virgen de Guadalupe.

El líder de 1,400 millones de católicos denunció en las afueras de la catedral la violencia contra las mujeres y "mentalidad machista" todavía presente en la sociedad.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres", afirmó ante un estallido de aplausos y gritos.

Latinoamérica registró un promedio de 11 feminicidios por día en 2024, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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El papa también comparó el jueves las dificultades que encuentran los obispos en su misión dentro de la Iglesia con el empinado Camino Inca, una antigua red de rutas que atraviesan principalmente los Andes.

"Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante", dijo el sumo pontífice.

En nuestra misión "encontramos dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas", agregó.