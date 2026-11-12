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Clima en Yucatán 13 de noviembre: Frente Frío 5 dejará cielo nublado y chubascos este viernes

El Frente Frío número 5 de aproxima a la Península, dejando afectaciones en Yucatán durante el fin de semana.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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El Frente Frío 5 causará cielo nublado y probables lluvias
El Frente Frío 5 causará cielo nublado y probables lluvias / Por Esto!

Durante este viernes 13 de noviembre se prevé que se tenga la aproximación del Frente Frío número 5 a la Península, influyendo con afectaciones que permanecerán durante el fin de semana en Yucatán.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que la influencia del Frente Frío 5 favorecerá con condiciones de cielo medio nublado a nublado.

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Además se prevé probabilidad de chubascos dispersos en Yucatán y el resto de la Península, lo cual aumentaría en el transcurso del fin de semana.

También se espera una ligera disminución en los valores de temperaturas máximas y mínimas, siendo cálidas durante el día y al amanecer.

Mientras tanto, en Mérida, durante este viernes se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 26° C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 21° C.

Mientras tanto, en Progreso, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 23° C; en Tekax, entre 21 y 27° C, y en Tizimín, entre 21 y 27° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 22° C y una máxima de 26° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones.

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