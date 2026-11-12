Clima en Yucatán 13 de noviembre: Frente Frío 5 dejará cielo nublado y chubascos este viernes

Durante este viernes 13 de noviembre se prevé que se tenga la aproximación del Frente Frío número 5 a la Península, influyendo con afectaciones que permanecerán durante el fin de semana en Yucatán.
El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que la influencia del Frente Frío 5 favorecerá con condiciones de cielo medio nublado a nublado.
Noticia Destacada
Instalan módulos en Mérida y Tekax para incorporarse al IMSS Bienestar: Estos son los horarios y requisitos
Además se prevé probabilidad de chubascos dispersos en Yucatán y el resto de la Península, lo cual aumentaría en el transcurso del fin de semana.
También se espera una ligera disminución en los valores de temperaturas máximas y mínimas, siendo cálidas durante el día y al amanecer.
Mientras tanto, en Mérida, durante este viernes se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 26° C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 21° C.
Mientras tanto, en Progreso, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 23° C; en Tekax, entre 21 y 27° C, y en Tizimín, entre 21 y 27° C.
Noticia Destacada
Preparan entrega de tarjetas Bienestar en Yucatán para las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro
Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 22° C y una máxima de 26° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.
Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones.