Reportan a un hombre como desaparecido en Bacalar y activan ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó una ficha de búsqueda para localizar a Israel Ku Pérez, de 38 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Bacalar.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Israel Ku Pérez es de oficio marinero y capitán del navío turístico "Baluarte", quien fue visto por última vez el pasado 7 de noviembre de 2026 en el municipio de Bacalar.

De acuerdo con los datos difundidos por la dependencia estatal, la denuncia formal por su desaparición fue presentada el 11 de noviembre de 2026. Sin embargo, la última vez que se tuvo conocimiento de su ubicación fue el 7 de noviembre del mismo año, fecha a partir de la cual familiares y personas cercanas perdieron contacto con él.

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La ficha oficial emitida por la Fiscalía señala que Israel Ku Pérez es de nacionalidad mexicana, tiene 38 años de edad, complexión robusta y una estatura aproximada de 1.75 metros. Como parte de las características físicas que podrían facilitar su identificación, se informó que tiene cabello lacio, corto y de color negro, así como ojos grandes de color café oscuro.

Además, las autoridades detallaron una serie de señas particulares que podrían resultar determinantes para su localización. Entre ellas destaca un tatuaje con la imagen de un Cristo en el antebrazo izquierdo, un lunar ubicado debajo del ojo izquierdo y otro cercano al lagrimal del ojo derecho. También presenta cicatrices visibles en la ceja izquierda, en la cabeza y en ambas manos.

La Fiscalía indicó que al momento de su desaparición vestía una playera negra, short color azul marino y calzado tipo Crocs en tonos azul marino y gris. Estos elementos forman parte de la descripción difundida en la alerta de búsqueda que circula en redes sociales, medios de comunicación y plataformas oficiales de la dependencia.

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La desaparición de personas continúa siendo una problemática que moviliza a corporaciones de seguridad, autoridades ministeriales y colectivos de búsqueda en distintas regiones del estado. En este caso, la FGE activó los protocolos correspondientes para la localización de Israel Ku Pérez y mantiene la difusión de su ficha con el objetivo de obtener información que permita establecer su ubicación o reconstruir los últimos movimientos realizados antes de que se perdiera contacto con él.

Las autoridades hicieron un llamado a habitantes de Bacalar, comunidades cercanas y municipios vecinos para mantenerse atentos a la información difundida y reportar cualquier dato que pueda resultar útil para las labores de búsqueda.

La Fiscalía recordó que cualquier información relacionada con el posible paradero de Israel Ku Pérez puede ser reportada de manera directa al número telefónico (983) 835 0050, extensión 1132, así como al correo electrónico personas.localizadas@fgeqroo.gob.mx.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y autoridades mantienen la esperanza de obtener información que permita ubicar a Israel Ku Pérez y conocer su situación, por lo que la ficha de búsqueda permanece activa en todo el estado de Quintana Roo.