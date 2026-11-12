La Granja VIP: Así van las votaciones tras la Asamblea de Nominación, hoy 12 de noviembre

El día de ayer se vivió una Asamblea de Nominación en la Granja VIP, donde todo parece indicar que las estrategias han cambiado, pues en esta ocasión el equipo Disfuncional se encuentra arriba de la placa de nominados.

Ivonne Montero, Kevyn "Bicolor", Niurka, Rafa Mercadante y Julio Camejo, son los granjeros que conforman en esta semana la placa de nominación. Cabe mencionar que en esta ocasión la gran mayoría de los participantes se fue en contra de la cubana.

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¿Cómo van las votaciones en La Granja VIP?

De acuerdo al sitio de ‘Vaya Vaya’, el cual realizó una encuesta no oficial en donde se puede observar la preferencia de los fans por alguno de los granjeros dentro del reality.

Hasta el momento, los que más votos llevan son Ivonne Montero, Niurka y Kevyn "Bicolor", seguidos por Julio y Rafa Mercadante. Aquí te dejamos los porcentajes que lleva cada uno de los granjeros.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: ¿Cómo quedó la placa de nominados tras la asamblea de este 11 de noviembre?

Ivonne Montero 27%

Niurka 24%

Kevyn "Bicolor" 20%

Rafa Mercadante 17%

Julio Camejo 12%

Recordemos que, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pues esta noche se va a jugar el Duelo por la Salvación, el cual va a definir el futuro de uno de los nominados.

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