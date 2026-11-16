Bobby Larios responde a Niurka tras los insultos por apoyar a Ivonne Montero en La Granja VIP

El actor Bobby Larios publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a Niurka Marcos, luego de que la vedette cubana le lanzara una serie de insultos desde el interior de La Granja VIP, tras manifestar su apoyo a Ivonne Montero, participante del reality.

En su publicación, Larios explicó que decidió respaldar a Montero porque mantienen una amistad de 25 años y destacó el trabajo que ha realizado la actriz dentro de la competencia. Además, pidió a sus seguidores que continúen apoyándola durante su participación en el programa.

Bobby también aseguró que nunca mencionó directamente a Niurka y respondió a la reacción de la cubana con una indirecta: «Nunca mencioné el nombre de nadie, otra persona se puso el saco y pues obviamente le quedó».

El enfrentamiento se suma a las diferencias que ambos han protagonizado desde que terminaron su relación hace aproximadamente dos décadas. Recientemente, Larios habló sobre el rompimiento durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, donde aseguró que decidió alejarse por situaciones que consideró irrespetuosas y que, afirmó, afectaron su entorno familiar.

Por su parte, Niurka también había realizado declaraciones sobre su expareja, a quien calificó de malagradecido y señaló que lo apoyó para conseguir una oportunidad laboral en televisión.

De esta manera, el respaldo de Bobby Larios a Ivonne Montero dentro de La Granja VIP volvió a colocar su antiguo conflicto con Niurka Marcos en el centro de la conversación.