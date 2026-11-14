¿Natalia Alcocer podría ir a juicio? La producción de La Granja VIP 2026 podría demandarla

La salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP 2026 continúa generando controversia. A casi una semana de abandonar voluntariamente la competencia, la actriz enfrenta nuevas especulaciones sobre su situación con el programa, pues trascendió que la producción estaría considerando emprender acciones legales en su contra.

La versión fue compartida por el periodista de espectáculos Gabo Cuevas, quien señaló que los posibles problemas tendrían relación con las declaraciones que Alcocer ha realizado en distintos medios de comunicación después de dejar el reality.

El comunicador dijo que la producción el programa estaría inconforme con las entrevistas que Natalia Alcocer ha concedido tras abandonar la competencia.

Según esta versión, el documento establecería restricciones sobre la información que los concursantes pueden revelar acerca de lo ocurrido durante su estancia en el reality. Por ello, la producción supuestamente estaría valorando iniciar un proceso legal.

Cuevas también contó que tenía programada una entrevista con Alcocer, pero ella canceló el encuentro de último momento. El periodista mostró un audio en el que la actriz se disculpaba y mencionaba que tenía asuntos legales que le impedían participar.

Sin embargo, el propio comunicador aclaró que no podía asegurar que la demanda fuera un hecho, aunque la información provenía de una fuente que consideraba confiable.