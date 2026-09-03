Miss Universo 2026: así es el traje de María Vargas inspirado en los flamencos de la Península

México llegará a Miss Universo 2026 con una propuesta que busca convertir la biodiversidad nacional en una pieza de alta costura. El traje típico que portará María Vargas, representante mexicana, toma como referencia a los flamencos y los paisajes de los humedales del país.

La creación, titulada “Imperio Rosa”, pertenece al diseñador Joel García, quien utilizó el característico tono del plumaje de estas aves como punto de partida para construir una pieza llena de volumen, brillo y movimiento.

El color rosa tiene un papel central en el concepto, pues alude al llamado Rosa Mexicano, considerado por el diseñador como un elemento relacionado con la identidad, creatividad y alegría que caracterizan a México.

¿Cómo es el traje típico de México?

La pieza destaca por una espaldera monumental que se complementa con un tocado inspirado en la forma en que los flamencos despliegan sus plumas. El objetivo es generar una silueta imponente cuando María Vargas aparezca sobre el escenario.

El diseño incorpora plumas, cristales, perlas nacaradas, aplicaciones de alta joyería y bordados de alta costura, todos trabajados de forma artesanal para integrar diferentes técnicas dentro de una misma propuesta.

El movimiento también resulta fundamental. Los brazaletes y accesorios fueron concebidos para recordar la energía de los carnavales mexicanos, donde el color, la tradición y el espectáculo se encuentran.

Más que un flamenco: ¿qué representa “Imperio Rosa”?

Aunque el ave es la principal inspiración, el concepto pretende ir más allá de una representación literal. Joel García tomó la majestuosidad y las tonalidades del flamenco para construir un mensaje relacionado con la identidad y la riqueza natural de México.

El diseñador ha resumido el concepto con una frase: “Más que representar un ave, Imperio Rosa representa un país”.

El traje completo

La propuesta reúne así naturaleza, artesanía y moda, con elementos que buscan mostrar ante el público internacional una faceta de México vinculada con sus humedales, sus colores y sus tradiciones festivas.

Cabe señalar que el traje nacional de Miss Universo no necesariamente reproduce una vestimenta tradicional. Las participantes pueden presentar diseños inspirados en personajes, gastronomía, leyendas, símbolos culturales o elementos representativos de sus países.

María Vargas llevará el diseño en Miss Universo 2026

La jalisciense María Vargas, Miss Universo México 2026, será la encargada de portar “Imperio Rosa” durante las actividades del certamen internacional.

La representante mexicana llevará la creación de Joel García hasta Puerto Rico, sede de la edición número 75 del concurso, donde el traje nacional será una de las oportunidades para mostrar parte de la identidad del país.

Durante Miss Universo México, esta misma propuesta recibió el nombre de “Cosmos Wixárika”, antes de adoptar su denominación actual para el certamen internacional.

¿Cuándo será Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

El desfile de trajes nacionales tendrá lugar el 21 de noviembre, fecha en la que María Vargas mostrará por primera vez ante el público internacional “Imperio Rosa”, una creación que apuesta por llevar el color y la biodiversidad mexicana al escenario del concurso.