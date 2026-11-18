Un aparatoso percance vehicular se registró en las inmediaciones de la Supermanzana 516, sobre la avenida Cancún mejor conocida como avenida Los Talladores, a escasos metros del cruce con la avenida La Luna, luego de que el conductor de un automóvil particular perdiera el control del volante al presuntamente circular a exceso de velocidad e impactara de lleno contra un poste del alumbrado público.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, el incidente ocurrió cuando la unidad transitaba por dicho tramo de la Supermanzana 516.

Aparentemente, la velocidad inmoderada y una maniobra brusca habrían provocado que el automovilista perdiera la trayectoria de su vehículo, proyectándose sin control hacia el costado de la vialidad hasta golpear la estructura metálica de la luminaria.

​El estruendo del impacto alertó a vecinos, comerciantes y automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a los números de emergencia ante el temor de que hubiera personas atrapadas o lesionadas, así como por el riesgo que representaba el poste dañado y el posible cableado expuesto en la vía pública.

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​Minutos después, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron al lugar del percance para abanderar el área, agilizar la circulación vehicular que se vio parcialmente afectada y tomar conocimiento de los hechos. Los oficiales realizaron una inspección ocular tanto de la unidad siniestrada como de la infraestructura urbana afectada, con el fin de integrar el peritaje correspondiente y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

​Pese a lo aparatoso del choque y a los visibles destrozos en la parte frontal del vehículo particular, paramédicos y autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesario el traslado de algún tripulante a un hospital, quedando el saldo únicamente en cuantiosos daños materiales tanto en el automóvil involucrado como en el poste del alumbrado público.

​Finalmente, se solicitó la intervención de una grúa para retirar la unidad siniestrada y liberar el carril, mientras que las autoridades municipales continuaron con las diligencias de rigor para determinar las causas exactas del accidente y establecer la reparación de los daños ocasionados al patrimonio municipal.