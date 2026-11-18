La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue sorprendida durante su visita oficial al municipio de Hopelchén pues en medio de un evento gubernamental. Un joven sorprendió a la servidora al dedicarle una serenata enfrente de todos los presentes y quedando captado en video.

El momento fue compartido en diversas plataformas, generando diversas reacciones de los usuarios. Sin embargo; gran parte de los internautas que vieron el clip quedaron sorprendidos por el inesperado momento que se vivió en medio del evento gubernamental en Hopelchén.

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¿Cómo fue la serenata a Layda Sansores en Hopelchén?

Durante un evento en el que el Gobierno de Campeche hizo la entrega de mobiliario para 90 escuelas de educación básica en Hopelchén, un joven estudiante sorprendió a Layda Sansores y al resto de los presentes al cantar para la gobernadora; quedando captado en video.

El joven le decidió a la gobernadora ‘Fuentes de Ortíz’, del cantante Ed Maverick. Sansores se sorprendió, sin embargo, rápidamente comenzó a bailar frente al estudiante, acercándose y poniendo una mano en el hombro del joven que la miraba mientras seguía cantando.

De fondo se puede observar a Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, quien sigue la letra del tema musical mientras observa la escena.

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