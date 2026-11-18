Un conato de incendio en una zona de silos se registró este miércoles en las inmediaciones de Cementera Cruz Azul, en el municipio de Seybaplaya, luego de que uno de los andamios utilizados en los trabajos comenzara a incendiarse.

De acuerdo con los reportes, el fuego se originó en una de las estructuras provisionales instaladas en la zona donde se desarrollan las labores de construcción, lo que generó momentos de alerta entre los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Al percatarse de lo ocurrido, el personal que laboraba en esta zona descendió rápidamente de los andamios para salvaguardar su integridad y evitar un posible accidente.

La emergencia activó los protocolos internos de seguridad de la planta cementera, cuyo personal intervino de manera oportuna para atender el incidente y realizar las maniobras necesarias para controlar el conato de incendio, respectivamente.

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Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni consecuencias de gravedad, pues el incidente quedó bajo control, mientras que las actividades quedaron sujetas a las medidas de seguridad. No se precisó cuál pudo haber sido la causa de este incidente.