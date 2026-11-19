El actor e inversionista estadounidense Ashton Kutcher se encuentra en el centro de la atención financiera internacional tras el debut en Wall Street de Anthropic, la compañía de inteligencia artificial detrás del asistente Claude, ocurrido este jueves 19 de noviembre; en donde el actor podría volverse multimillonario.

El actor realizó una apuesta temprana hace tres años a través de su firma de capital de riesgo, este hecho podría catapultarlo al exclusivo grupo de los milmillonarios de Hollywood. Un hecho que ha generado atención entre los fanáticos e inversionistas que se encuentran atentos a la situación económica.

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¿Por qué Ashton Kutcher podría convertirse en multimillonario?

En 2023, cuando Anthropic aún tenía una valoración aproximada de 5 mil millones de dólares, Sound Ventures que es el fondo de capital de riesgo que Kutcher, concretó una inversión inicial de 435 millones de dólares tras reunirse con Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa tecnológica.

Con esa operación, la firma adquirió alrededor del 0,5 % de participación en la compañía. Con la oferta pública inicial (OPI) celebrada este jueves, Anthropic salió al mercado a un precio base de 83 dólares por acción y abrió cotizaciones en 111,50 dólares, recaudando 81.300 millones de dólares y alcanzando una capitalización bursátil cercana a los 2 billones de dólares.

De acuerdo con estimaciones previas basadas en valoraciones de entre 1,4 y 1,5 billones de dólares, el paquete accionario de Sound Ventures pasó a valer aproximadamente 7.000 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 1.500 % respecto al desembolso original.

A pesar de la magnitud de las cifras, especialistas financieros precisan que los 7 mil millones de dólares no ingresarán de manera íntegra ni inmediata al patrimonio de Kutcher. Dado que Sound Ventures gestiona capital de inversionistas externos, las ganancias derivadas de la operación deben repartirse entre los distintos socios y aportantes del fondo.