Un aparatoso percance vial registrado durante la jornada de este jueves generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y severos retrasos en la circulación vehicular, luego de que dos unidades de carga pesada protagonizaran una colisión por alcance y corte de circulación en los carriles que corren de norte a sur, justo a la altura de la conocida zona de La Maroma, frente a una estación de servicio.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos y las versiones de testigos que presenciaron el incidente, el accidente se originó debido a una maniobra imprudente por parte del operador de un camión tipo revolvedora, perteneciente a la empresa cementera Holcim.

Presuntamente, dicha unidad salía de las instalaciones de una gasera aledaña e intentó incorporarse de manera intempestiva hacia la vía principal con dirección al sur, sin tomar las debidas precauciones ni ceder el paso al flujo vehicular que ya transitaba con preferencia sobre la cinta asfáltica.

Al realizar el corte de circulación de forma repentina, la pesada revolvedora terminó impactando de lleno contra un camión tipo volquete que circulaba de norte a sur, cuyo conductor no logró frenar a tiempo ni realizar una maniobra evasiva debido a las dimensiones y el peso de ambos vehículos.

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El fuerte estruendo provocado por el choque de metales alertó de inmediato a los despachadores de la gasolinera cercana y a los automovilistas que transitaban por el tramo carretero, quienes avisaron a través de las líneas de emergencia del 911.

A pesar de lo aparatoso del impacto y de los cuantiosos daños materiales registrados en las carrocerías de ambas unidades de carga, las autoridades confirmaron que el saldo fue blanco en cuanto a integridad física se refiere, ninguno de los operadores ni terceros resultaron con lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un centro hospitalario, quedando todo en un fuerte susto.

​Minutos más tarde, arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes procedieron a abanderar la zona para prevenir un segundo accidente, agilizar el tránsito que se vio parcialmente obstruido y realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades, solicitando el apoyo de grúas industriales para retirar las unidades siniestradas y liberar por completo la vialidad.