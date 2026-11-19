Netflix se suma a los realities shows con su nueva producción, ‘Secreto millonario’, un programa que juntará a varias figuras del entretenimiento mexicano que buscarán competir por obtener una suma millonaria. La noticia fue compartida por la compañía dentro de sus canales oficiales.

Fue durante este jueves que se compartió el primer adelanto oficial del nuevo show compartiendo la premisa del programa, además de las celebridades que participarán en la nueva producción. El objetivo de los participantes será obtener el premio de dos millones de pesos.

Noticia Destacada La historia de amor que faltaba: Netflix prepara una serie sobre Lady Violet de Bridgerton

¿De qué trata ‘Secreto millonario’ producción de Netflix?

Netflix reveló que la premisa de ‘Secreto millonario’ consta de reunir a 12 celebridades en una hacienda llamada "Dos Caras" para competir por un premio acumulado de dos millones de pesos. La dinámica pondrá a prueba la capacidad de deducción, la negociación y la supervivencia social de los concursantes.

Al llegar a sus habitaciones, cada participante recibirá un maletín, pero únicamente uno de ellos contendrá el premio. La misión de quien posea el dinero será ocultar su identidad, fingir y pasar desapercibido hasta el final para quedarse con la recompensa. Por su parte, los otros jugadores deberán formar alianzas, reunir pistas y desenmascarar al poseedor del dinero.

¿Quién podría esconder un secreto de 2 millones de pesos? Ellos lo intentarán 👀 ‘Secreto millonario’ disponible el 18 de diciembre, solo en Netflix. https://t.co/yNvgYtVBU5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 19, 2026

La producción original de Netflix se estrenará a nivel mundial el próximo viernes 18 de diciembre de 2026, exclusivamente a través de la plataforma de streaming. Por lo que los interesados deberán de tener una cuenta dentro de la plataforma para poder ver el nuevo reality show.

Conoce las 12 celebridades de ‘Secreto millonario’

Para esta edición, la producción reunió a un grupo heterogéneo de figuras del espectáculo, el periodismo, la comedia, la lucha libre y el ecosistema digital en México. Los 12 participantes confirmados son:

Susana Zabaleta

Sergio Mayer

Yordi Rosado

Paola Rojas

Lupita Villalobos

Paola Suárez

Gusgri

Maryfer Centeno

El Hijo del Vikingo

Miguel Martínez

Kike Vázquez

Emmanuel Román Morales

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal