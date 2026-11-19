Los Súper Caracoles, Los Ángeles Azules, La banda Los Recoditos, Paleto, ¡La Voz de la Cumbia!, Par-Chíss y su Grupo del Mar, así como un espectáculo de lucha libre con Santo Jr. y Cibernético forman parte de la cartelera de la ExpoFeria Champotón 2026.

Así se dio a conocer la noche de este jueves, en una rueda de prensa donde se precisó que los festejos en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción tendrán verificativo del 29 de noviembre al 8 de diciembre.

La ExpoFeria Champotón 2026 será inaugurada el 30 de noviembre, a las 18:00 horas en el campo Cascarrero de la Unidad Deportiva.

También se presentó a la señorita Mariangela Hernández Chalé que representará a la Flor Más Bella y quien recibirá su Flor de Oro el 2 de diciembre, a las 19:00 horas 7:00 en el teatro Virgilio Barrera Vega.

Noticia Destacada Buscan a joven de 26 años desaparecido en Champotón; salió de una taquería y no volvió

El párroco Martín Mena Carrillo informó que la tradicional procesión de la Inmaculada Concepción se llevará a cabo el martes 8 de diciembre, a las 19:30 horas.

Las actividades religiosas incluyen la tradicional vaquería, la cual este año estará amenizada por la Orquesta Luz D’ Luna, para el jueves 3 a las 18:00 horas, en la parroquia de Las Mercedes.

Las actividades incluyen eventos navideños programados para el 1 de diciembre, tales como la caravana navideña y el encendido del árbol monumental en la plaza Ángel Castillo Lanz, del primer cuadro porteño.