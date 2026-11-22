La cantante estadounidense Miley Cyrus y el baterista Maxx Morando contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre de 2026, durante una celebración privada realizada en Palm Springs, California, luego de aproximadamente cinco años de relación.

La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas. Entre los invitados estuvieron los padres de la intérprete, Tish y Billy Ray Cyrus, así como su hermana Noah y otros familiares y amigos cercanos.

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Para la ocasión, Miley, de 33 años, lució un vestido blanco de manga larga, mientras que Morando, de 28, eligió un traje negro. La pareja mantuvo los detalles del enlace en un ambiente discreto y alejado de una celebración multitudinaria.

Su historia comenzó en 2021, cuando se conocieron durante una cita a ciegas organizada por amigos en común. El compromiso se hizo público en diciembre de 2025, después de que la cantante fuera vista con un anillo de diamantes durante un evento en Los Ángeles.

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Un mes antes de la boda, ambos compartieron escenario en el Hollywood Bowl para interpretar “Let’s Get Married”, una presentación que adquirió un significado especial tras darse a conocer su matrimonio.

Este representa el segundo matrimonio de Cyrus, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, en diciembre de 2018. La relación terminó en 2019. Ahora, la intérprete de “Flowers” inicia una nueva etapa junto a Morando, con quien comparte su interés por la música.