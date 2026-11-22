Los penales se interpusieron entre la selección yucateca Sub-10 y la gloria. El equipo boxito perdió la final del Campeonato Nacional de Futbol 7 por marcador de 3-1, después de empatar a dos goles en el tiempo regular contra el Racing de Veracruz.

El conjunto yucateco luchó hasta el último momento en el encuentro por el título y consiguió sus anotaciones por conducto de Carlos Johansen y Maxi Medina, quienes se hicieron presentes en el marcador para mantener a su equipo en la pelea por el campeonato.

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Sin embargo, desde los once pasos, los jarochos tuvieron mayor efectividad y se quedaron con el triunfo para proclamarse campeones nacionales, dejando a Yucatán con el subcampeonato.

El más destacado de los yucas fue Carlos Johansen, quien cerró su participación como líder de goleo del certamen, empatado con el delantero de Veracruz.