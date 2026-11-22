Un taxista perteneciente al Sindicato de Taxistas General Francisco May fue detenido por elementos policiacos, luego de que su unidad fuera interceptada cuando transportaba a un pasajero señalado presuntamente por su participación en el robo de una motocicleta. La movilización generó expectación entre otros trabajadores del volante, quienes acudieron al lugar para conocer lo sucedido.

De acuerdo con información recabada con fuentes policiacas, los hechos ocurrieron en la calle 85, entre las calles 40 y 44 de la colonia Plan de Ayala, donde elementos de seguridad interceptaron un vehículo de alquiler tras recibir el reporte de un supuesto robo de motocicleta.

Noticia Destacada Detienen a presunto ladrón de motocicleta tras riña frente a la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto

Según las primeras versiones, el presunto responsable habría abordado un taxi para retirarse del lugar, por lo que los uniformados utilizaron las características de la unidad para ubicarla e intervenir al pasajero. Sin embargo, durante el procedimiento también se registró una diferencia entre los agentes y el conductor, quien terminó detenido y trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública.

La intervención policial provocó que varios taxistas del sindicato acudieran a la zona y se concentraran alrededor del lugar para mantenerse al tanto de lo ocurrido. Posteriormente, tanto el conductor como el pasajero fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para los procedimientos correspondientes.

Noticia Destacada Roban más de 450 metros de cableado eléctrico de primaria en Felipe Carrillo Puerto

La unidad intervenida es un automóvil Chevrolet, tipo Coche, color blanco con franjas, número económico 31 y placas de circulación B-054-TPK, el cual circulaba de poniente a oriente sobre la calle 85 cuando fue interceptado por los elementos policiacos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del pasajero ni han precisado si su detención está relacionada directamente con el reporte de robo de la motocicleta. Tampoco se ha informado cuál fue el motivo específico por el que el taxista fue detenido, por lo que se espera que las instancias correspondientes esclarezcan los hechos.