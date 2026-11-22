Un aparatoso accidente entre dos vehículos particulares dejó varias personas lesionadas y provocó complicaciones viales en la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen-Cancún, a la altura de un retorno ubicado antes del hotel Hilton.

El percance se registró cuando un automóvil negro y otro de color gris colisionaron en las inmediaciones de uno de los retornos de esta vía, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni cuál de los conductores habría provocado el impacto.

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De acuerdo con los primeros reportes, en ambas unidades viajaban varias personas, algunas de las cuales resultaron lesionadas y recibieron atención de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar. Posteriormente, ambulancias trasladaron a los heridos con dirección a Cancún para recibir atención médica.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó sobre el área del camellón central, mientras que el otro quedó atravesado en el carril izquierdo, con severos daños en la parte frontal.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y mantuvieron el control de la zona.

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El accidente ocasionó tráfico lento, principalmente para los automovilistas que circulaban de Playa del Carmen hacia Cancún, debido a la presencia de las unidades involucradas y los trabajos de las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de los afectados ni sobre las causas oficiales del percance.