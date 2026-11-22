Algunos ciudadanos consideraron necesario mejorar el aspecto urbano del corredor turístico del Chen Pech, ubicado en el populoso barrio del mismo nombre.

Cuenta la leyenda que, en este emblemático espacio, acudieron a tomar agua los españoles, quienes fueron guiados por los ladridos de un perro.

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A juicio de Elver Chi Andrade, para mejorar el entorno urbano, este espacio debería recibir una mejor atención por parte de las autoridades del gobierno local de Champotón.

“La verdad es que yo creo que están abandonando un poco este importante espacio, no solo por su historia, sino por su ubicación céntrica”, destacó.

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Tras un recorrido por el lugar, se constató un notorio deterioro en la pintura del inmueble, mientras que el mobiliario urbano también luce deteriorado. Además, en las inmediaciones se observa basura.

DATO

El pozo del Chen Pech fue remodelado en el año 2017, en el marco de los festejos alusivos a los 500 años de Champotón. En aquel entonces, se realizó una inversión aproximada de 4 millones de pesos.