La mala suerte parece perseguir a la cantante Alejandra Guzmán quien sufrió un golpe durante su concierto en Nextlalpan , Estado de México.

Un video que circula en redes sociales muestra a la reina del rock en su presentación girando una bola con una cadena, y aunque sus movimientos lucían bien, en un momento la bola la golpeó en la cara.

Alejandra Guzmán sufrió un golpe en concierto

Segundos después, Alejandra Guzmán siguió su interpretación, por lo que contrario a otras ocaciones no suspendió el concierto.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Se sabe que la cantante se encuentra bien, aunque aún con algunos problemas de cadera tras las consecuencias de una presentación en Veracruz.