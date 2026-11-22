La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió este domingo a través de su cuenta oficial de TikTok un video en el que muestra su participación en una clase de Chi Kung, durante su reciente visita oficial a China, realizada en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En la grabación compartida en redes sociales, la titular del Ejecutivo federal aparece vestida de negro ejecutando estiramientos controlados y movimientos pausados de brazos y piernas, siguiendo las indicaciones de un instructor local. De acuerdo con los reportes, la sesión se llevó a cabo de forma gratuita en un hotel de la ciudad de Shenzhen.

"Les platico que hace ya unos meses decidí realizar un ejercicio que se llama Chi Kung, que es un ejercicio de China, que es especial para la salud. Y me enteré de que podíamos tomar una clase de manera gratuita, así que tuve una oportunidad para hacer Chi Kung en China", explicó la mandataria en el mensaje.

El interés de la presidenta por esta disciplina tradicional asiática ya había sido mencionado públicamente meses atrás. En agosto de este año, durante una de sus conferencias matutinas, Sheinbaum relató que incorporó el Chi Kung a su rutina cotidiana tras conversar con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

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