La casa de los espíritus: ¿quién es quién en la serie de Poncho Herrera?

La serie La casa de los espíritus, disponible en Prime Video, construye su fuerza narrativa a partir de un amplio reparto que da vida a una historia marcada por el realismo mágico, los conflictos familiares y la memoria histórica.

Los protagonistas de la familia Trueba

El eje central gira en torno a dos personajes fundamentales:

Alfonso Herrera como Esteban Trueba , un hombre de carácter fuerte y temperamento explosivo, cuyas decisiones afectan a varias generaciones.

, un hombre de carácter fuerte y temperamento explosivo, cuyas decisiones afectan a varias generaciones. Nicole Wallace interpreta a Clara Trueba en su juventud, una mujer con habilidades sobrenaturales como la clarividencia y la comunicación con espíritus.

en su juventud, una mujer con como la clarividencia y la comunicación con espíritus. Dolores Fonzi da vida a Clara en su etapa adulta, mostrando una evolución más consciente y firme.

Personajes que detonan la historia

Algunos personajes son clave para el desarrollo del drama:

Chiara Parravicini como Rosa del Valle , cuyo destino marca el rumbo de la familia.

, cuyo destino marca el rumbo de la familia. Fernanda Castillo interpreta a Férula Trueba , una mujer atrapada entre el deber y sus emociones.

, una mujer atrapada entre el deber y sus emociones. Maribel Verdú como Tránsito Soto, personaje que evoluciona de manera decisiva dentro de la historia.

El entorno social y los conflictos de poder

La serie también retrata tensiones sociales a través de personajes como:

Néstor Cantillana como Pedro Segundo , ligado a la hacienda familiar.

, ligado a la hacienda familiar. Noelia Coñuenao como Pancha García , cuya historia refleja injusticia y resentimiento social .

, cuya historia refleja . Juan Pablo Raba como tío Marcos, figura clave en el desarrollo espiritual de Clara.

El paso del tiempo introduce a nuevos personajes que mantienen viva la historia:

Fernanda Urrejola como Blanca Trueba , atrapada en un amor prohibido.

, atrapada en un amor prohibido. Nicolás Francella como Miguel , joven idealista con inquietudes políticas.

, joven idealista con inquietudes políticas. Alba Satigny, interpretada por Rocío Hernández, quien se convierte en el hilo conductor de la historia al reconstruir el pasado familiar.

La serie destaca por entrelazar distintas épocas y personajes, mostrando cómo el amor, el poder, la violencia y la memoria impactan a cada generación.

Cada figura dentro de la historia cumple un papel esencial para construir un relato complejo que va más allá del drama familiar, abordando también temas sociales y políticos.

Con la participación de Isabel Allende como productora, esta versión busca mantener la profundidad del libro, dando espacio a cada personaje para desarrollarse con mayor detalle.

El resultado es una serie que no solo presenta un gran elenco, sino que ofrece una experiencia completa para entender uno de los relatos más importantes de la literatura latinoamericana.