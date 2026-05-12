De “Ted Lasso” a la cancha: Cristo Fernández jugará futbol profesional

El actor mexicano Cristo Fernández, recordado mundialmente por interpretar a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de El Paso Locomotive FC.

El club estadounidense confirmó la incorporación del tapatío como delantero luego de completar un periodo de prueba de aproximadamente dos meses con el primer equipo.

De actor a futbolista profesional

A sus 35 años, Cristo Fernández concretará su regreso al futbol profesional, disciplina que practicó en su juventud antes de que una lesión frenara su carrera cuando formaba parte de las fuerzas básicas de Tecos FC.

Su fichaje con el conjunto texano marca un inesperado salto de la actuación a las canchas, aunque para muchos seguidores de la serie la noticia parece una extensión natural del personaje que popularizó la frase “Football is life”.

Así consiguió su lugar en El Paso

La llegada del actor no fue inmediata ni simbólica. Fernández entrenó durante ocho semanas con el equipo y participó en encuentros amistosos de pretemporada para convencer al cuerpo técnico.

Entre sus apariciones destacó un duelo frente a New Mexico United, donde dejó buenas sensaciones para recibir la aprobación deportiva.

Actualmente, el registro oficial del jugador todavía espera el visto bueno final por parte de la liga y la federación correspondiente para que pueda debutar durante la temporada 2026.

“El sueño nunca abandonó mi corazón”

Tras hacerse oficial el anuncio, Cristo Fernández compartió un mensaje emotivo en redes sociales sobre esta nueva etapa en su vida.

“El fútbol siempre ha sido una parte fundamental de mi identidad. El sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”, expresó el actor.

Además, bromeó con el apodo del club, conocido como los “Locos”, asegurando sentirse identificado como “un hombre loco con sueños locos”.

La historia del actor mexicano ha generado múltiples reacciones positivas entre aficionados tanto del futbol como de la televisión, quienes celebraron que haya convertido en realidad una meta que parecía imposible décadas atrás.