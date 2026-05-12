Ariadna Montiel responde a gobernadora Maru Campos: “hay que esclarecer quién autorizó la participación de agentes extranjeros en México”

Tras un video publicado por Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en el que defiende la estrategia de su administración para combatir el crimen organizado, así como el operativo para desmantelar un narco laboratorio, en el que supuestamente participaron agentes de la CIA, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, fijó su postura y respondió.

La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional aseguró que la gobernadora de Chihuahua lo que busca es desviar la discusión, ya que habría incurrido en la ilegalidad al permitir que agentes estadounidenses participaran en un operativo en la entidad, algo que niega por completo.

“.@MaruCampos_G intenta desviar la discusión. Aquí nadie cuestiona el combate al crimen: el gobierno de la presidenta @Claudiashein ha desmantelado más de 2 mil 500 narcolaboratorios, ¡y lo ha hecho sin entregar un gramo de soberanía nacional!”.

“La pregunta es otra: ¿quién decidió la participación de agentes extranjeros fuera de los mecanismos legales del Estado mexicano? Si no lo sabía, es muestra de un gobierno inepto. Y si sí lo sabía, tendrá que explicarlo ante el pueblo de #Chihuahua, que será quien juzgue”, aseguró Montiel.

Noticia Destacada Gobierno de México “rechaza categóricamente” cualquier operación letal o unilateral de agencias extranjeras en suelo nacional

La presidenta de Morena también declaró que, el grupo parlamentario de su partido, solicitó en el Congreso de Chihuahua un informe detallado sobre los hechos ocurridos durante el operativo, algo para lo que Acción Nacional votó en contra.

También destacó que se pidió que la gobernadora Maru Campos compareciera ante el Pleno del Congreso del Estado, pero de nueva cuenta se negó. Mientras que la mandataria atendió otros compromisos en su agenda.

"Por eso marcharemos pacíficamente este sábado, porque el pueblo merece saber la verdad y vivir con seguridad, paz y respeto a la soberanía nacional", concluyó en su publicación, la dirigente de Morena.