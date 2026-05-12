Gobierno de Campeche exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar caso del Juez Federal Fernando Payá Ayala

La Gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, solicitó de manera pública al Tribunal de Disciplina Judicial su intervención respecto al reciente actuar del Juez Federal Fernando Payá Ayala, quien recientemente ha sido señalado de liberar bajo inconsistencias a dos detenidos en Escárcega por posesión de armas de asalto y múltiples vinculaciones a balaceras y ataques armados.

Por medio de un llamado público, la dirigente Estatal solicitó a la autoridad competente su intervención en la evaluación de los fallos de Payá Ayala, a quien señaló de haber liberado a diversos delincuentes acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de manera precipitada e injustificada.

Noticia Destacada Alarma en Campeche por video de estudiantes con presunta arma de fuego; era de juguete

Recientemente, el nombre de Payá Ayala salió nuevamente a la luz tras revelarse que dejó en libertad a los dos hermanos de Escárcega que presuntamente fueron detenidos en posesión de tres rifles de asalto.

Asimismo, se le ha señalado que, desde el 2021, todas sus audiencias han sido de manera virtual, afirmando que en los últimos años no se ha presentado en el Centro de Justicia Penal Federal de Campeche para la realización de sus sesiones.

Finalmente, y expresándose “harta” de la situación, la mandataria afirmó que, de no atenderse pronto este caso, se tomarán otro tipo de medidas con el fin de garantizar una resolución a lo que ella definió como una serie de “inconsistencias”.