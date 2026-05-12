Asalto a farmacia Yza en la colonia Centro.

La noche de este martes se registró un asalto con violencia en la sucursal de la farmacia Yza, ubicada sobre la calle 35 esquina con 40 de la colonia Centro, lo que generó una fuerte movilización por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, empleados del establecimiento reportaron al número de emergencias que un masculino solitario ingresó al negocio portando un arma blanca, con la cual amagó al personal del mostrador para posteriormente exigir dinero en efectivo y mercancía.

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Según el testimonio de los trabajadores, el presunto delincuente logró apoderarse de varias cajetillas de cigarro, además de aproximadamente mil 200 pesos en efectivo. Tras cometer el robo, salió tranquilamente por la misma puerta por la que ingresó y huyó caminando con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Al arribar al sitio, los elementos policiacos acordonaron el área mientras agentes de la Fiscalía, adscritos al departamento de robos, realizaban las diligencias correspondientes, así como la toma de declaraciones a los empleados y posibles testigos, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y tratar de identificar al responsable.

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Afortunadamente, ninguno de los trabajadores resultó lesionado durante el atraco; sin embargo, los empleados sufrieron una fuerte crisis nerviosa derivada del momento de tensión que vivieron durante el asalto.

Luego de concluir las diligencias ministeriales y el levantamiento de indicios, el establecimiento retomó sus actividades y fue reabierto al público de manera normal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

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