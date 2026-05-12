¿Qué es la marcha de seguridad que implementó hoy el Metro de la CDMX por fuertes lluvias? 

Hoy, martes 12 de mayo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha activado el protocolo de marcha de seguridad en la mayor parte de su red debido a las fuertes lluvias que azotan la Ciudad de México (CDMX). Esta medida, ha generado retrasos significativos y una alta afluencia de usuarios en los andenes.

Fue el director del STC, Adrián Rubalcava, el encargado de informar la implementación de esta medida por medio de sus canales oficiales. El director señaló que la marcha de seguridad puede ocasionar un tránsito lento, sin embargo, explicó que este proceso es necesario para la integridad de los pasajeros.

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¿Qué es la marcha de seguridad implementada en el Metro de la CDMX?

La marcha de seguridad es un protocolo técnico y operativo que se implementa cuando se registra lluvia en zonas donde las vías se encuentran al aire libre o en tramos elevados. Su función principal es reducir la velocidad de los convoyes, pasando de su velocidad comercial habitual de 80 km/h a una velocidad de entre 35 y 40 km/h.

Debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, en distintas líneas del @MetroCDMX se implementa marcha de seguridad para garantizar una operación segura de los trenes.



Esta medida puede ocasionar avance lento y mayor tiempo de recorrido.… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 12, 2026

El director del STC, explicó que la medida puede provocar avance lento y mayor tiempo de recorrido, ante esto, se ha solicitado a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados por medio de los canales oficiales del Metro de la CDMX.

Líneas del Metro de la CDMX afectadas por la lluvia

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos esta tarde, las líneas que han operado bajo este esquema incluyen la 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12. Aunado a esto; el gobierno de la CDMX informó que la línea 3 del Cablebús estará suspendida de manera momentánea por una tormenta eléctrica.

Atendemos las emergencias que causan las lluvias en la ciudad. Equipos de atención, protección civil y servicios de emergencia trabajan en territorio para restablecer las condiciones de movilidad y seguridad. https://t.co/VfazM4uvxD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 12, 2026

La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que las autoridades capitalinas se encuentran trabajando para restablecer las condiciones de movilidad y seguridad que se han visto afectadas en la capital del país por las lluvias que se han presentado este martes en la CDMX.

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