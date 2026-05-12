Apuñalan a pescador en la puntilla, es valorado por paramédicos

Un pescador resultó lesionado con arma blanca la noche de este martes en calles de la colonia Puntilla, movilizando a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio por calle 15, sitio donde ciudadanos reportaron la presencia de un masculino herido, por lo que rápidamente arribaron elementos policiacos para verificar la situación y solicitar apoyo médico.

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A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja, localizaron a un hombre, identificado como pescador de la zona, quien presentaba dos lesiones producidas por arma blanca: una a la altura del cuello y otra más en una de las manos.

Durante la valoración médica, el lesionado evitó proporcionar detalles sobre la agresión y no reveló la identidad de la persona que lo atacó ni los motivos del incidente. Únicamente manifestó que deseaba retirarse del lugar para dirigirse a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Reforma.

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Debido a que en la zona no se encontraban los presuntos agresores y no había mayores datos sobre lo sucedido, los elementos de Seguridad Pública únicamente procedieron a tomar conocimiento de los hechos y recabar información básica para su reporte correspondiente.

Afortunadamente, los paramédicos determinaron que las heridas que presentaba el pescador no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario realizar un traslado de emergencia a algún hospital, quedando el afectado bajo su propia responsabilidad.

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