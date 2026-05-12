¿Quién es Kathleen Krüger, la primera directora deportiva de la Bundesliga?

La exdirectiva de Bayern Munich continúa rompiendo barreras dentro del futbol alemán en un momento histórico para la presencia femenina en puestos de liderazgo dentro de la liga.

De futbolista a pieza clave del Bayern Munich

Originaria de Eching, en Alemania, Kathleen Krüger inició su carrera como futbolista profesional tras integrarse al segundo equipo del Bayern Munich en 2003.

Posteriormente ascendió al primer equipo y debutó en la Bundesliga Femenina en 2004, aunque decidió retirarse prematuramente en 2009, a los 24 años.

Lejos de alejarse del futbol, permaneció dentro de la institución bávara mientras estudiaba gestión internacional, ocupando distintos puestos administrativos y deportivos.

El trabajo “invisible” detrás del éxito bávaro

Con el paso de los años, Krüger se consolidó como una figura fundamental en la estructura deportiva del Bayern.

Fue asistente del entonces director deportivo Christian Nerlinger y posteriormente asumió la gerencia del equipo profesional masculino, convirtiéndose también en la primera mujer en desempeñar ese cargo dentro del club.

Entre sus responsabilidades estuvieron la logística de viajes, entrenamientos, hoteles y organización general del plantel.

Durante la pandemia de COVID-19, su labor tomó especial relevancia en la obtención del histórico triplete de Liga, Copa y Champions League conseguido por el Bayern en 2020.

Reconocida por técnicos históricos

Entrenadores como Hansi Flick destacaron públicamente el trabajo de Kathleen Krüger durante el confinamiento, al supervisar rutinas, alimentación y coordinación del plantel.

A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Thomas Tuchel y Vincent Kompany.

Un nuevo paso para las mujeres en el futbol alemán

El nombramiento de Kathleen Krüger llega semanas después de que Marie-Louise Eta hiciera historia al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo varonil en la Bundesliga con Union Berlin.

Ambos casos reflejan el avance de las mujeres en posiciones históricamente dominadas por hombres dentro del futbol europeo.