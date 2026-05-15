Árbol de mangos cae sobre poste y cables de alta tensión de la CFE en José María Morelos

Al parecer por exceso de frutos, un árbol de mango se cayó la tarde de este viernes hacia la calle, lo que afectó un poste y cables de alta tensión de la red eléctrica de un sector de la colonia Morelos.

Poco después de las 16:00 horas, Protección Civil recibió un reporte de la policía local en donde se le indicaba que por la calle 5 de mayo, entre X Cabil y Vicente Guerrero, de la colonia Morelos, se había caído un enorme árbol de mango cargado de frutos.

Al lugar acudió la brigada de Protección Civil y también técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para empezar a trabajar en ese lugar, con el objetivo de ver la posibilidad de restablecer el servicio lo antes posible en ese sector de la citada colonia.

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La primera acción que se llevó a cabo en el lugar fue el corte y retiro de las ramas del árbol que había caído sobre los cables y el poste. La noche de jueves, antes de la lluvia, falló la energía eléctrica en varias comunidades del municipio.

En la alcaldía de Saban, dio a conocer un vecino de nombre Ambrosio Chimal que, el servicio eléctrico no se había restablecido este viernes hasta las 15:00 horas.