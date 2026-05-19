Adriana Toval, quién es la supuesta amante del esposo de Ana Bárbara

La cantante Ana Bárbara volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, con la periodista costarricense Adriana Toval. La información fue difundida por el comunicador Jordi Martín, quien aseguró haber sido contactado directamente por la joven involucrada.

Durante una participación en el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, Jordi Martín explicó que Adriana Toval le confesó mantener una relación sentimental con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Según el periodista, la mujer habría compartido detalles sobre cómo inició el supuesto vínculo y afirmó que la cantante mexicana presuntamente tendría conocimiento de la situación.

De acuerdo con lo revelado, Adriana Toval es una periodista de espectáculos originaria de Costa Rica y tiene 29 años. La joven habría conocido a Ángel Muñoz mientras colaboraba en campañas relacionadas con suplementos alimenticios y proyectos empresariales del esposo de Ana Bárbara. Con el paso del tiempo, el contacto entre ambos habría incrementado principalmente a través de redes sociales.

Según las declaraciones difundidas, la relación entre Adriana Toval y Ángel Muñoz habría evolucionado más allá de la comunicación virtual. La periodista aseguró que sostuvieron encuentros en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara, además de realizar viajes juntos a destinos internacionales como República Dominicana y Bogotá durante 2025.

Otro de los señalamientos que generó polémica fue que, presuntamente, Ángel Muñoz enviaba regalos y apoyo económico a Adriana Toval mientras mantenían contacto. Asimismo, ella afirmó que respaldaba públicamente al empresario mediante publicaciones en redes sociales para ayudarlo durante algunos momentos complicados relacionados con su vida personal.

La controversia tomó fuerza porque Adriana Toval también aseguró que el esposo de Ana Bárbara le compartía problemas personales y familiares, además de hablar sobre las presiones derivadas de su relación con la intérprete mexicana. Hasta el momento, ni la cantante ni Ángel Muñoz han emitido una postura oficial para confirmar o desmentir las versiones que circulan en medios y redes sociales.