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Campeche / Sucesos

Roban local de accesorios para motocicletas en la avenida Patricio Trueba de Campeche

Los responsables rompieron un ventanal de vidrio para ingresar, abrieron la puerta principal desde el interior y sustrajeron diversos artículos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de may de 2026

1 min

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Empleados descubrieron los daños al momento de abrir el negocio
Empleados descubrieron los daños al momento de abrir el negocio / Dismar Herrera

Un robo fue descubierto en un local de accesorios para motocicletas ubicado sobre la avenida Patricio Trueba, luego que empleados encontraran daños en el establecimiento al momento de abrir el negocio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando delincuentes rompieron un ventanal de vidrio para poder ingresar al inmueble, donde el o los responsables lograron abrir la puerta principal desde el interior y posteriormente se apoderaron de diversos artículos, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

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