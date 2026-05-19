Ejecutan a “El Mocho” dentro de una vivienda en Isla Aguada de Campeche

El lunes por la noche ejecutaron a una persona en Isla Aguada en la calle pino Suárez de la colonia Nueva Esperanza, en donde se habla de que le dieron varios balazos, al lugar de los hechos llegó la policía municipal para acordonar la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del lunes en la calle pino Suárez de la colonia Esperanza en donde se dio a conocer que una persona del sexo masculino al que conocían en isla aguada como “El Mocho” fue asesinado en el interior de una vivienda en donde recibió alrededor de siete balazos.

Se dio a conocer que él no vivía en ese domicilio ya que había ido a esa casa en donde vive una persona que talla huesos por lo que al parecer ya lo iban siguiendo y en ese lugar le quitaron la vida.

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Vecinos del lugar se acercan para ver que había pasado en donde se habla qué la persona que mataron era familiar de quienes organizaron el paseo en lancha del señor del pescador en días pasados.

No se informó del nombre de la persona ejecutada, nada más se supo que le decían “El Mocho” quien era muy conocido en Isla aguada por lo que su muerte causó asombro y tristeza.

Poco a poco empezaron a llegar sus familiares en donde no podían creer lo que estaba pasando, mientras que la policía estaba cerca y tenía acordonada la zona.

De igual manera llegó la ambulancia minutos más tarde, sin embargo, ya no había nada que hacer ya que la persona ya no tenía signos vitales debido a alrededor de siete impactos de bala que recibió.

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Comunicado

La Secretaría de Protección y Seguridad ciudadana emitió un comunicado en donde da a conocer que atendieron un reporte relacionado con una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la localidad de Isla Aguada, municipio del Carmen en la calle pino Suárez de la colonia Nueva Esperanza.

En donde de manera inmediata, elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos para brindar atención y asegurar el área, en coordinación con las autoridades competentes quienes llevan las diligencias e investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.