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Consejo indígena pide diálogo y evitar confrontaciones tras el presunto cierre de Chichén Itzá

El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté Chichén Itzá expuso su disposición de reanudar el diálogo con las autoridades estatales.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

1 min

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El turismo ingresa a Chichén Itzá pese al cierre informado por el INAH
El turismo ingresa a Chichén Itzá pese al cierre informado por el INAH / Cortesía

Ante la tensión que se registra en la zona arqueológica de Chichén Itzá por su presunto cierre este martes, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté garantizó la seguridad tanto de la población como de los visitantes que llegan al sitio y han ingresado con normalidad.

Mediante redes sociales, hicieron un llamado a la calma, pues su prioridad es evitar confrontaciones, manteniendo su disposición de reanudar la mesa de diálogo con las autoridades estatales para retomar las negociaciones de manera inmediata, pacífica y respetuosa.

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Mientras tanto, el turismo continúa ingresando con normalidad a Chichén Itzá pese a que el INAH informó sobre su cierre este martes por trabajos de mantenimiento.

Finalmente, hicieron un llamado a actuar con responsabilidad, prudencia y voluntad de entendimiento para evitar cualquier escalada innecesaria y privilegiar siempre la paz y el diálogo.

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"Reiteramos que no existe intención de afectar al turismo ni de agredir a ninguna persona. El llamado del pueblo es por dignidad, respeto y cumplimiento de los acuerdos", mencionaron.

Por su parte, el INAH ni Patronato Cultur no han dado mayor información sobre la tensión en Chichén Itzá, la cual mantiene las protestas pero sin afectaciones al turismo y a la población de Pisté.

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