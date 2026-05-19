Comunidades de José María Morelos se quedan sin luz, pero no protestan frente a la CFE

Pese al enojo de la gente de las comunidades por las fallas constantes del servicio de energía eléctrica y al amago de una manifestación en día de hoy en la cabecera, hasta después de las 10:30 de la mañana de este martes no se había registrado ningún movimiento de protesta frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Y es que ayer por la tarde, comunidades del municipio como Saban, Huay Max, Zafarrancho, Kancabchén, Pozo Pirata y El Martirio, se quedaron sin servicio de energía eléctrica.

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Ya entrada la noche, el personal del Ayuntamiento dedicado al servicio eléctrico, tuvo que viajar al poblado de Zafarrancho y otros poblados de la zona para llevar a cabo reparaciones, a fin de que se restablecer el servicio.

Un vecino del poblado de Zafarrancho qué se identifico como Francisco Diaz, dijo que en el poblado el servicio eléctrico falla de manera ya muy alarmante.

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Dijo que todo lo que ellos compran para comer se ha estado echando a perder con el calor porque no pueden activar sus refrigeradores para conservarlo por falta de energía eléctrica.

Sobre este asunto, se trato de ubicar a Urbino López Ayala, gerente local de la CFE en esta ciudad, pero en las oficinas de la paraestatal dieron a conocer que no se encontraba, que estaba afuera.