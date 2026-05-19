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Yucatán / Sucesos

Se registra fuerte choque entre dos autos en la vía Temozón-Calotmul

Dos autos chocaron de frente sobre la carretera Temozón-Calotmul, provocando el cierre parcial de la vialidad.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

1 min

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Dos autos chocaron sobre la carretera Temozón-Calotmul
Dos autos chocaron sobre la carretera Temozón-Calotmul / Cortesía

La mañana de este martes se vivieron momentos de alarma sobre la carretera Temozón-Calotmul luego de que se registrara un aparatoso accidente entre vehículos que terminó con una unidad envuelta en llamas a un costado de la vía.

Según información preliminar, el fuerte impacto provocó que uno de los automóviles comenzara a incendiarse casi de inmediato, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

El menor fue puesto a disposición de la FGE Yucatán

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Elementos de seguridad y paramédicos acudieron rápidamente para controlar el fuego, acordonar el área y auxiliar a las personas involucradas en el percance.

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Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles lesionados o las causas exactas del choque, mientras se realizan las maniobras de auxilio y retiro de vehículos que ocasionaron afectaciones parciales a la circulación.

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