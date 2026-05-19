Se registra fuerte choque entre dos autos en la vía Temozón-Calotmul

La mañana de este martes se vivieron momentos de alarma sobre la carretera Temozón-Calotmul luego de que se registrara un aparatoso accidente entre vehículos que terminó con una unidad envuelta en llamas a un costado de la vía.

Según información preliminar, el fuerte impacto provocó que uno de los automóviles comenzara a incendiarse casi de inmediato, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Noticia Destacada Detienen a menor de 16 años con 50 bolsitas de presunta droga en Espita

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron rápidamente para controlar el fuego, acordonar el área y auxiliar a las personas involucradas en el percance.

Noticia Destacada Se registra incendio en un terreno baldío del fraccionamiento Cordemex de Mérida

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles lesionados o las causas exactas del choque, mientras se realizan las maniobras de auxilio y retiro de vehículos que ocasionaron afectaciones parciales a la circulación.